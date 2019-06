Incendio azienda agricola nel crotonese

Condividi

Un incendio che fin dai primi accertamenti risulta doloso, ha distrutto integralmente oltre 15 ettari di grano, sui quasi cento in produzione, dell’azienda agricola Eredi Giovanni Salerno di Cutro (KR). Il grano era destinato alla produzione della prestigiosa pasta a marchio Sorelle Salerno.

Solidarietà e pieno sostegno, vengono espressi dal Presidente di Coldiretti Calabria Franco Aceto e dal Presidente della Federazione Interprovinciale di Cz Kr VV Fabio Borrello affinchè, nonostante questo grave atto, ci possa essere una necessaria continuità operativa all’azienda. Fortunatamente le strisce taglia fuoco, create con lungimiranza nella fase di semina dei circa 100 ettari di grano duro, hanno evitato il peggio ovvero la perdita dell’intero raccolto limitando, per modo di dire, il danno. Anche l’intervento tempestivo di Tonino Tambaro presidente della Coldiretti di Cutro,che incurante delle fiamme, con il trattore immediatamente ha delineato un’altra fascia tagliafuoco si è rivelata efficace a circoscrivere l’incendio.

Altri eventi simili avevano già interessato l’azienda negli anni precedenti e Coldiretti immediatamente li aveva denunciati chiedendo azioni di prevenzione e sorveglianza, sui fondi agricoli soprattutto in prossimità della trebbiatura, ovvero quando il grano ha raggiunto la giusta e naturale maturazione e che quindi facilmente prende fuoco.. “Auspichiamo affermano Aceto e Borrello, che le forze dell’ordine faranno piena luce sull’accaduto, e restituiranno la giusta serenità al territorio e anche con il nostro aiuto e della comunità si creeranno gli indispensabili anticorpi affinchè questi atti vili non abbiano a ripetersi”. L’azienda colpita, è una eccellenza tra quelle di Campagna Amica ed orgoglio della nostra regione e della Coldiretti Calabria. L’azienda ed i suoi giovani titolari già da tempo hanno portato la Calabria bella e vera agli onori della ristorazione d’elite nazionale e di un pubblico di consumatori orientati esclusivamente alla qualità proponendo una pasta prodotta esclusivamente con grano made in Calabria.