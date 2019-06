Crotone – Presentato il nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale

Condividi

E’ stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il nuovo comandante del Corpo di Polizia Municipale.

E’ il dott. Antonio Cogliandro, reggino, proveniente da Gallipoli dove esercitava il comando del Corpo di Polizia Municipale, con una lunga esperienza alle spalle maturata in numerosi contesti come Augusta, Canicattì, Rosarno, Tropea e Reggio Calabria.

Il comandante Cogliandro ha partecipato all’avviso di mobilità emesso nelle scorse settimane dal Comune di Crotone.

“Ho partecipato con piacere all’avviso di mobilità che mi consente di prestare servizio in una città della mia Calabria”.

Lo spirito di servizio al cittadino. E’ quello che anima il neo comandante che ha dichiarato come gli uomini del Comando saranno vicini alla gente.

“Ho già avuto modo di conoscere gli uomini del Comando. Ho trovato un buon ambiente, un clima che favorisce non solo il rapporto interno ma anche quello con la città”

Dialogo con la gente ma anche invito alla collaborazione ed al rispetto delle regole.

Sono gli elementi che caratterizzeranno l’azione del neo comandante al quale ha augurato buon lavoro il sindaco Ugo Pugliese.

“L’arrivo del nuovo comandante, che ho già avuto modo di conoscere nel corso di una mia visita istituzionale a Gallipoli è una delle azioni che si inserisce nella programmazione che stiamo attuando per rinforzare un reparto importante che è fondamentale per la vivibilità e la sicurezza della nostra comunità. Già da quest’anno saranno assunti quindici nuovi vigili urbani e nel 2020 ulteriori cinque unità faranno parte del Corpo di Polizia Municipale.

Voglio ringraziare gli uomini attualmente in servizio per il prezioso e professionale lavoro che stanno conducendo. Un esempio in questo senso è stata la perfetta gestione della festività Mariana. Ringrazio loro e la dott.ssa Mariateresa Timpano che ha retto il Comando con grande attenzione e sensibilità” ha detto il sindaco Pugliese.