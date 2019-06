Crotone – Incontro con la comunità di Altamura

Condividi

Continua il dialogo istituzionale tra la città di Crotone ed altre realtà italiane ed europee.

Una delegazione proveniente da Altamura guidata dalla scrittrice e giornalista Bianca Tragni, Past President del Coordinamento Altamura Leonessa di Puglia 1799-2019, in visita nella nostra città è stata ricevuta nella Casa Comunale dall’assessore alla Pubblica Istruzione e Gemellaggi Francesco Pesce.

Come ha spiegato la dott.ssa Tragni, le città di Crotone e Altamura sono accomunate da un dato storico: il saccheggio delle truppe sanfediste del 1799.

Quest’anno ricorre il 220° anniversario di quei fatti e la città di Altamura li sta ricordando con una serie di iniziative culturali attraverso il comitato “Altamura Leonessa di Puglia 1799-2019”

La visita rientra nell’ambito della ideale comunanza degli avvenimenti che riguardarono Altamura e Crotone e, come ha evidenziato l’assessore Pesce, proprio nel nome di quanti si batterono allora per la libertà, valore che va sempre difeso e proclamato, si possono gettare le basi per un gemellaggio.

Nel corso dell’incontro si sono stabilite una serie di iniziative che si terranno nei prossimi mesi basate su scambi culturali e visite formative che interesseranno anche gli studenti delle scuole.