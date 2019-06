Crotone – Convocato il Consiglio Comunale: sette punti all’Ordine del Giorno

Condividi

A norma del Regolamento sul Funzionamento degli Organi di Governo, su richiesta del Sindaco e previa Conferenza dei Capigruppo mi pregio di convocare il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria – seduta pubblica, che avrà luogo lunedì 10 giugno 2019, alle ore 18:30 nella sala consiliare e, ove occorra, in 2^ convocazione per il giorno martedì 11 giugno alle ore 18:30 stessa sede, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Sindaco Ugo Pugliese sulla bonifica sito SIN;

2) Approvazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

3) Approvazione Regolamento Comunale di Crotone sul funzionamento della Commissione Pari Opportunità;

4) Regolamento di Polizia Urbana per la civile convivenza in Città;

5) Approvazione modifiche ed integrazioni al “Regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi annessi alle scuole ed istituti di pertinenza comunale”;

6) Presa d’atto relazione del Garante Comunale dei diritti dei detenuti;

7) Presa d’atto lavoro svolto dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone (maggio 2018/maggio 2019);

Il Presidente del Consiglio

Serafino Mauro