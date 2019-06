Cirò Marina (KR) – Detenzione di sotanza stupefacente, segnalato alla Prefettura

Condividi

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un 22enne del luogo, per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, e segnalato alla Prefettura di Crotone, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.

Il giovane, fermato durante un controllo alla circolazione stradale, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici e,a seguito di perquisizione personale e veicolare,veniva trovato in possesso di uno“spinello” semi combusto contenente tabacco frammisto ad hashish, grammi 1,5 circa di hashish ed ulteriori grammi 1,5 circa di marijuana.

Durante il medesimo servizio, è stato segnalato alla Prefettura di Crotone, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, un 36 enne del luogo, perché, sottoposto a perquisizione personale,è stato trovato in possesso grammi 0,20 di hashish.