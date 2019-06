Carrozziere detiene illegalmente munizioni e droga: arrestato

Condividi

I carabinieri della Stazione di Cutro, durante un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di armi e droga svolto nella città di Crotone,

hanno tratto in arresto un carrozziere 34enne del luogo. In particolare, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione locale presso la carrozzeria dell’uomo, rinvenendo 22 cartucce calibro 38, 42 cartucce calibro 22 nonché sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a 44 grammie materiale per la pesatura, tutto posto in sequestro. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Crotone.