Petilia Policastro (Kr) – Sabato il live del chitarrista Caruso

Sabato 18 maggio, alle ore 21.30, RENATO CARUSO sarà in concerto in Piazza Filottete a Petilia Policastro (KR). Il chitarrista tornerà a suonare nella sua Calabria per un live unico, durante il quale eseguirà dal vivo alcuni brani estratti dal suo album solo guitar “PITAGORA PENSACI TU”, insieme ad alcune cover di grandi artisti italiani e internazionali: da Pino Daniele a Francesco De Gregori, passando per Luigi Tenco e Zucchero fino ad arrivare a Sting.

«Sono molto contento di tornare a suonare a casa, anche perché le mie origini sono sempre state una grande fonte di ispirazione per la mia musica – afferma Renato Caruso in merito a questo suo concerto – D’altronde “a me piace la strada…col verde bruciato, magari sul tardi”, come affermava il grande cantautore crotonese Rino Gaetano nella canzone “Ad esempio a me piace il sud”».

Ospite della serata, la cantautrice calabrese Ylenia Lucisano, che accompagnerà con la splendida sua voce l’esecuzione dei brani più belli del cantautorato italiano.