Cutro –Sorpreso a rubare legna da area sottoposta a vincolo paesaggistico: arrestato

I carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 58enne del luogo, ritenuto responsabile di furto aggravato.

In particolare i militari, durante un servizio di tutela dei luoghi sottoposti a vincolo paesaggistico-ambientale espletato lungo la strada provinciale 42, hanno sorpreso l’uomo mentre era intento a caricare all’interno del cassone del proprio veicolo alcuni tronchiappena tagliati con una motosega. La legna e l’attrezzatura utilizzata per il taglio sono stati sequestrati. L’arresto, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari per ivi permanere a disposizione del P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.