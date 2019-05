Crotone – Presentazione del libro di Alfonso Sorrentino

Condividi

Lunedì 6 Maggio alle 16:00, presso il Museo e Giardini di Pitagora a Crotone, sarà presentato il libro “Compagni di viaggio. Storia e uomini della Montecatini di Crotone”, scritto da Alfonso Sorrentino ed edito dalla CSA Editrice.

All’incontro interverranno S. E. Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo di Campobasso – Bojano, Francesca Sorrentino, figlia dell’autore, Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel, e Alessandro Labonia, editore della CSA Editrice.

Dall’introduzione del saggio: “… Crotone era diventata un polo di attrazione per l’occupazione sia direttamente nello stabilimento sia nelle imprese a esso collegate. Arrivavano uomini da tutte e tre le provincie calabresi; molti abbandonavano l’agricoltura e una vita di stenti, altri, i più giovani, desideravano costruire un’esistenza diversa da quella vissuta dai propri genitori. Il problema più grave che queste persone avevano era l’assoluta mancanza di cognizioni delle macchine e dei processi produttivi. Anche sotto quest’aspetto, la Montecatini ha avuto dei meriti notevoli perché, con la propria organizzazione interna, ha saputo far nascere e crescere generazioni di dipendenti tecnicamente preparati per collaborare attivamente nel mondo dell’industria. Il merito va anche ascritto alla laboriosa capacità dei crotonesi. È questo un patrimonio ereditato dai progenitori che nessun evento negativo, naturale o provocato dall’uomo, potrà mai sradicare.”

Nato a Crotone, Alfonso Sorrentino ha studiato presso l’Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” conseguendo il diploma di Perito Chimico nel 1957. Nel gennaio del 1958 è stato assunto dalla Società Montecatini, a Milano. La prima esperienza di lavoro l’ha fatta nel laboratorio chimico di via Hajeck; è proseguita poi, per alcuni mesi, in un impianto pilota per la produzione di Resine Acriliche, nello stabilimento di Castellanza (VA). Nei due anni successivi, ha lavorato nel laboratorio dello stabilimento di Spinetta Marengo (AL). Si è poi trasferito nello stabilimento di Crotone, negli impianti industriali allora in costruzione, destinati alla produzione di Acido Fosforico da Fosforo e Sodio Tripolifosfato. Nel tempo, sono cresciuti esperienze, responsabilità e incarichi. Nello stabilimento di Crotone è rimasto fino al pensionamento, avvenuto nel gennaio del 1993.