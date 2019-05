Crotone – “Parco in festa”, il festival dei bambini

Condividi

Ritorniamo anche quest’anno, domenica 26 maggio 2019, ore 10:00, dopo il successo della prima edizione che ha visto una grande partecipazione delle famiglie e dei bambini di Crotone” così Daniela Oliverio, presidente dell’Associazione Baubò, annuncia “Parco in festa”, il festival dei bambini.

La giornata, organizzata in collaborazione con il Consorzio Jobel, prevede un programma ricco di attività: dalla simulazione di vela ai laboratori di inglese e spagnolo, allo yoga, pattinaggio e danza hip hop, sino ai laboratori di arte, cucina e scienza, per poi concludersi con i suoni rurali di Pierluigi Virelli.

Grazie alla sinergia con tante realtà associazionistiche del territorio crotonese, i piccoli potranno sperimentare varie esperienze, all’insegna del divertimento e dell’apprendimento, che resteranno impresse nella memoria.

“Un’occasione per accrescere la fruibilità di Parco Pitagora, sempre pronto a dialogare con variegati target: attendiamo centinaia di famiglie per trascorrere una giornata in piena libertà nel polmone verde cittadino” conclude soddisfatto Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel.