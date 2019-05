Cotronei – Sicurezza, 70 mila euro dal Ministero

Condividi

Messa in sicurezza del patrimonio comunale e tutela dell’incolumità pubblica, il Comune è beneficiario di un contributo di 70 mila euro da parte del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale.

Obiettivo del nuovo finanziamento sono la manutenzione straordinaria dello stadio comunale, la riqualificazione e il recupero di parte di Via ELENA, nell’area del Centro Storico GRIA il ripristino stradale con bitumazione di parte delle vie: VITTORIO EMANUELE II, I° MAGGIO; MAURIZIO CAPUANO e VITTIME DELLA MAFIA in località CATOSO.

È quanto fa sapere l’assessore per la tutela e la valorizzazione del patrimonio Vincenzo GIRIMONTE esprimendo soddisfazione, insieme al Sindaco Nicola BELCASTRO, per l’ottenimento di un ulteriore finanziamento che, insieme agli altri già intercettati dall’Amministrazione Comunale, contribuirà a migliorare la vivibilità della Città.

L’importo necessario per effettuare i lavori è pari ad 51 mila e 300 euro. L’Amministrazione Comunale ha invitato tre imprese iscritte all’albo degli operatori economici dell’Ente per come previsto dalla legge per gli importi pari o superiore a 40 mila euro ed inferiore a 150 mila euro. All’ente è pervenuta una sola offerta, con un ribasso di quasi il 29.90%, ed ha, quindi, affidato l’incarico.