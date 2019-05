Cirò Marina – Viola la normativa sulle armi: denunciato

Condividi

I carabinieri della locale Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Crotone un 58enne del luogo, ritenuto responsabile della violazione delle Leggi in materia di armi.

In particolare i militari, nel corso di un servizio finalizzato al controllo dei possessori legali di armi, hanno riscontrato l’omessa denuncia all’Autorità di P.S. del trasferimento dell’arma in suo possesso in un luogo diverso da quello indicato sulla precedente denuncia. L’arma è stata posta sotto sequestro.