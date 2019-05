Cercano di sfuggire al controllo: due arresti nel crotonese

Condividi

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone e della locale Tenenza, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto rispettivamente un 52enne del luogo ed 22enne rumeno.

I due, alla guida di altrettante autovetture, non si era fermato all’ “Alt!” intimatogli dai militari e, durante il tentativo di sfuggire al controllo, hanno messo in serio pericolo l’incolumità dei passanti oltre quella degli stessi carabinieri. Prontamente bloccati, sono stati tratti in arresto.