Aeroporto, Ciccopiede: “investimenti per rilancio turismo in Calabria”

“Ho con estrema convinzione sottoscritto la petizione del “Comitato Cittadino Aeroporto Crotone” la cui proposta mira a sfruttare a 360 gradi un’infrastruttura già esistente che ha delle importanti potenzialità. Strade, Porti ed Aeroporti sono i presupposti per lo sviluppo del nostro sud, in particolare per il rilancio del turismo.

Una Regione come la Calabria, con il suo mare i suo paesaggi, l’enogastronomia d’eccellenza deve puntare necessariamente sul turismo, quale leva di sviluppo e di benessere. L’Europa ha il dovere di favorire tali processi, investendo in infrastrutture come l’aeroporto di Crotone. Parliamo di libera circolazione dei cittadini e di abbattimento delle frontiere tra Stati, ma tutto questo non ha senso se ci sono luoghi che vengono scollegati dal resto del Paese. La mobilità dei cittadini è un diritto sancito anche tra i principi fondamentali dell’Unione Europea, un diritto che ai cittadini crotonesi e a tutta la fascia ionica sembra venire negato”. Così Leonardo Ciccopiedi, candidato di Forza Italia alle Elezioni Europee nella Circoscrizione Meridionale, in merito alla questione dell’aeroporto di Crotone.