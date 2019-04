Petilia Policastro (KR) – Scomparsi due allevatori. Proseguono le ricerche

Condividi

Proseguono incessantemente, da parte dei carabinieri della locale Compagnia e del Comando Provinciale di Crotone, le ricerche dei due allevatori di Petilia Policastro, MANFREDA Rosario cl. 51 e MANFREDA Salvatore cl. 84, rispettivamente padre e figlio, scomparsi il giorno di Pasqua a bordo della loro autovettura Ford Maverick di colore nero.

Le forze messe in campo dai militari, anche con l’ausilio del Nucleo Elicotteri e di unità cinofile, per il momento non hanno permesso il loro rintraccio.

Le ricerche sono comunque in corso.