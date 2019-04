Padre e figlio scomparsi nel Crotonese: si segue pista della lupara bianca

Condividi

Si segue la pista della “lupara bianca” nelle indagini sulla scomparsa degli allevatori Rosario e Salvatore Manfreda, di 68 e 35 anni, padre e figlio, di cui si sono perse le tracce da domenica scorsa.

I due sono scomparsi dalla frazione Sofoma di Petilia Policastro.

Rosario e Salvatore Manfreda si sono allontanati a bordo della loro autovettura, un fuoristrada Ford di colore scuro, del quale non si trova traccia ne’ in paese ne’ nelle campagne circostanti dove i Manfreda verosimilmente si sono recati domenica mattina per raggiungere l’azienda zootecnica che possiedono in una zona ai confini tra i comuni di Petilia Policastro e di Mesoraca.

I carabinieri del Comando provinciale di Crotone, che stanno indagando sulla scomparsa dei due, pur non avendo al momento elementi concreti di riscontro a questa ipotesi, ritengono sempre piu’ probabile che i due allevatori siano stati uccisi ed i loro corpi fatti sparire. Una misteriosa scomparsa quella del padre e del figlio che risultano entrambi incensurati.