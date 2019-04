Condividi

I carabinieri di Cirò hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, a carico di un 51enne del luogo.

Lo stesso dovrà scontare un residuo pena poiché condannato per maltrattamenti in famiglia e violazioni della legge in materia di prostituzione, commessi in diversi comuni piemontesi e lombardi nel periodo 2004 / 2017. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.