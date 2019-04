Lavoro, Pollinzi: “Crotone maglia nera sicurezza, è vera emergenza”

Condividi

“La sicurezza vera è quella sul lavoro, altro che le emergenze inventate per la propaganda di cui parla il governo. Mentre continua la mattanza di vittime sul lavoro nelle ultime ore, i dati ufficiali dicono che Crotone è la città con maggiore mortalità sui luoghi di lavoro. Una piaga strettamente legata alla mancanza di occupazione: chi ce l’ha è costretto ad accettare condizioni di pericolo. Ed è un orrore inaccettabile”.

Lo dichiara Filly Pollinzi, candidata con Europa Verde alle Europee nella circoscrizione Italia meridionale.

“Ecco perché – aggiunge Pollinzi – i giovani abbandonano il territorio, impoverendolo ulteriormente. La battaglia in Europa deve concentrarsi su questo aspetto: favorire uno sviluppo sostenibile per aumentare le possibilità di lavoro. Una vera rivoluzione verde per garantire standard di sicurezza adeguati”.