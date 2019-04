Condividi

Dopo il grande successo di pubblico registrato con la Festa della Liberazione, il Consorzio Jobelorganizza la Festa del 1° Maggio a Parco Pitagora.

Una festa di popolo, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Crotone, sponsorizzata da British School Crotone e Arcuri Auto, per celebrare e difendere i diritti di tutti coloro che non si rassegnano, di coloro che credono che le cose si possono cambiare e che soprattutto di coloro che esigono che il Paese vada ricondotto in una logica di equità e sviluppo.

Jobel, in collaborazione con Arci Crotone, offre così alla cittadinanza un altro momento di aggregazione e divertimento: mercoledì 1 maggio, si alterneranno il Kroton Dance Festival con la musica dei migliori dj della Calabria, giochi e spettacoli per i bambini, il pranzo in pineta con prodotti tipici calabresi, la tavola rotonda “I giovani si raccontano” e tante attività ludiche, sportive e culturali promosse da realtà associazionistiche del territorio.