Crotone – Viola gli obblighi della sorveglianza speciale: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagni adi Crotone hanno arrestato un 25enne di Crotone per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di P.S.

In particolare, l’uomo si presentava all’ingresso del Comando Provinciale Carabinieri di Crotone e, senza addurre motivazioni, in modo minaccioso intimava al militare di servizio alla caserma di aprire il cancello, violando così le prescrizioni impostegli. L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’A.G. competente, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.