Crotone – La Festa della Liberazione a Parco Pitagora

Socialità, fratellanza, libertà, uguaglianza: sono i valori che contraddistinguono la Festa della Liberazione a Parco Pitagora, presentata con una conferenza stampa dagli organizzatori Consorzio Jobel e Arci Crotone, rappresentati rispettivamente da Santo Vazzano e Michele Scerra.

Una festa di comunità, patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Crotone, con al centro la partecipazione di tutti, per festeggiare una data importante che rappresenta l’inizio di una primavera democratica.

Un’occasione per stare insieme, divertirsi tra musica e riflessione, celebrando una giornata dedicata alla libertà che unisce.

Allo spazio mattutino dedicato al dibattito sulle autonomie differenziate, dopo il pranzo in pineta con prodotti tipici calabresi, seguiranno nel pomeriggio varie attività culturali, ludiche e sportive a cura di realtà associazionistiche del territorio crotonese. Immancabile il momento musicale con l’opening act dei Campari Sodi, che poi cederanno il palco a ‘O Zulù dei 99 Posse.