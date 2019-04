Crotone – Il 23 Aprile presentazione del “Gran Premio Manente”

Condividi

Il 23 Aprile a Torretta si prospetta un pomeriggio di grande cultura, un doppio appuntamento firmato dai fratelli Giuseppe e Virginia Marasco, imperdibile.

Negli edifici dell’Istituto Comprensivo presso il plesso dell’Infanzia sarà presentato ufficialmente la 9° Edizione del Gran Premio Manente, e questa kermesse tanto attesa in tutto il territorio senza neanche iniziare già fa prospettare un grande evento. Infatti l’occasione è ghiotta per presentare inoltre “L’ALBERO DI MORE” ultimo lavoro discografico di Paolo Sofia un album ispirato al romanzo di Gioacchino Criaco “La maligredi” (edizioni Feltrinelli).

Una grande attesa per il Bando del Manente che sarà lanciato il 23 in occasione della presentazione, un bando che recluterà musicisti e registi in tutti il territorio calabrese e non, dal quale usciranno fuori i finalisti che approderanno alla finale del 25 AGOSTO a Crucoli al Santuario della Madonna di Manipuglia!

Il Concorso prevede la selezione di un numero compreso tra 3 e 5 gruppi musicali, che si rifacciano alla ricerca, alla valorizzazione e alla promozione popolare/etnica della Regione Calabria o di altre Regioni o Stati Esteri, e un numero compreso tra 3 e 5 Registi/Filmaker. Individuati questi, si procederà al cosi detto “abbinamento” che prevede l’accostamento di ogni gruppo ad un regista/filmaker per la realizzazione del videoclip o cortometraggio da presentare in finale al concorso. Una volta stabiliti gli abbinamenti il gruppo musicale e il regista avranno totale autonomia artistica/organizzativa per la realizzazione del prodotto finale. I vincitori sono selezionati da una giuria d’eccezione che da anni fa parte del Gran Premio Manente e cresce sempre di più per qualità ricordiamo: Tony Esposito, Marcello Cirillo, Checco Pallone, Cataldo Perri, Assunta Scorpiniti, Ernesto Orrico, Alessandro Greco e tanti altri

Ad impreziosire il pomeriggio del 23 saranno presenti il cantautore calabrese, raffinato e sensibile, Paolo Sofia, nonché frontman e anima creativa dei ”QuartAumentata” e Gioacchino Criaco autore pluripremiato, citiamo dal suo libro “Anime nere” tratto il film omonimo, girato ad Africo, uno dei centri nevralgici della ‘ndrangheta calabrese. Ha vinto 3 Nastri d’Argento, Il film ha ottenuto 16 candidature e vinto 9 David di Donatello, Il film è stato premiato a Premio Amidei, Il film è stato premiato a 8 ½ Cinema Italiano, 3 candidature e vinto un premio ai Globi d’oro.

Con la presentazione del nuovo album da solista di Paolo Sofia, che è ispirato al romanzo “La maligredi” di Gioacchino Criaco, si racconta un album potente che narra la Calabria della seconda metà del secolo tra poesia, ritmo e suoni di strumenti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

La produzione esecutiva è targata CalabriaSona il grande Circuito di Musica made in Calabria in cui il Gran Premio Manente è inserito.

Gli organizzatori vi aspettano il 23 Aprile alle 18 presso il plesso Scuola Infanzia di Torretta in provincia di Crotone.