I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno arrestato un 25enne del luogo per evasione.

In particolare, l’uomo è stato sorpreso dai militari mentre circolava per le vie cittadine, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Terminate le formalità di rito, l’uomo è stato risottoposto alla medesima misura presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.