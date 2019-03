Anche a Crotone sbarca la Piattaforma Berlinguer

Condividi

Su iniziativa del circolo ARCI “Lecentocittà” si svolgerà sabato 16 marzo a Crotone alle ore 17 presso la sede di via Mario Alicata 18, un incontro con Michele Tripodi, attuale sindaco di Polistena (RC), per discutere dell’iniziativa della piattaforma Berlinguer della quale il Sindaco è promotore.

La piattaforma Berlinguer è uno strumento politico nuovo promosso dall’associazione Generazione.com che punta a creare un metodo organizzativo digitale applicato alla partecipazione politica, altamente democratico, innovativo e trasparente, nel quadro di una visione identitaria e progressista che muove per il cambiamento e la trasformazione della società.

La sfida della piattaforma Berlinguer, che ha il vantaggio di essere partita in anticipo rispetto ad altri, è quella di superare attraverso la blockchain, ogni pericolo di manipolazione di dati e informazioni che vengono continuamente scambiati digitalmente anche a fini politici e di comunicazione.

I limiti di altre piattaforme capitalistiche sono proprio la mercificazione speculativa degli utenti e delle loro attitudini personali, la proliferazione di consultazione on-line ormai insicuri per antonomasia, l’elevato livello di insicurezza di sistemi come quello grillino fondato su “Rousseau”, più volte hackarizzato.

Ma non c’è solo la sicurezza della componente informatica ad animare il progetto della piattaforma Berlinguer. E’ la sua stessa denominazione infatti che parla al popolo della sinistra i cui punti di riferimento appaiono sempre più fuori tempo, distanti dai propri valori e sempre più lontani dai sentimenti, dalle aspettative, dai bisogni della gente comune.

La prospettiva della piattaforma Berlinguer è unire digitalmente le lotte reali ed i suoi protagonisti, lavoratori e classi popolari, che dalla dissoluzione del PCI in avanti, hanno loro malgrado assistito alla frammentazione in tante piccole entità di un grande patrimonio di ideali e di battaglie per i diritti costruito nella storia d’Italia.

Occorre dunque recuperare ciò che è stato indebolito e annientato dalle politiche neoliberiste degli ultimi governi di centrodestra e di centrosinistra, oggi ripresentati sotto la nuova veste di un governo che rievoca odio sociale e derive d’intolleranza mostrandosi in contrasto con gli stessi principi della Costituzione.