Crotone – Al via tirocini formativi presso il Comune

E’ iniziato questa mattina il percorso formativo e lavorativo nelle modalità di tirocini presso il Comune di Crotone, di sessanta persone precedentemente inserite nel bacino dei percettori di mobilità in deroga.

Un percorso che, nelle intenzioni dell’assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano, non vuole essere solo professionale ma anche umano.

Ecco perché l’ingresso dei tirocinanti nella Casa Comunale oggi non ha assunto una forma anonima ma di conoscenza e condivisione con i dipendenti del Comune di Crotone nell’incontro che si è tenuto nella Sala Consiliare.

Il Comune di Crotone, da questa mattina, ha avviato i sessanta tirocinanti, in possesso di qualifiche compatibili, in percorsi di politica attiva con le prestazioni da svolgere: manutenzione ordinaria, manutenzione aree verdi, aree attrezzate, servizi di supporto amministrativo.

L’attività che comincia oggi e che durerà sei mesi segue quella positiva già intrapresa lo scorso anno dall’amministrazione Comunale

“Questa esperienza non vuole solo essere una opportunità di lavoro ma anche la legittima restituzione della dignità di lavoratori. Veniamo già da una esperienza positiva sia per i tirocinanti che per i dipendenti ma anche per noi amministratori. Sono certa che anche voi vi integrerete nella macchina amministrativa durante questo nuovo percorso che auspichiamo possa durare anche oltre i sei mesi previsti. Come sempre il nostro impegno è finalizzato ad utilizzare tutte le risorse e tutte le occasioni che vengono offerte dai bandi regionali, nazionali e comunitari” ha detto l’assessore Alessia Romano nel salutare i tirocinanti