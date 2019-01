Mimmo Lucano a Crotone il 19 gennaio

Condividi

Mimmo Lucano, sindaco di Riace e simbolo dell’accoglienza, sarà a Crotone il prossimo 19 gennaio per un incontro che vedrà coinvolti la presidente nazionale dell’Arci Francesca Chiavacci, il giornalista Silvio Messinetti, Filippo Sestito, dirigente dell’Arci nazionale e Francesco Perri , Presidente del Comitato Territoriale di Arci Crotone.

Un incontro fortemente voluto dall’Arci Provinciale di Crotone, per inaugurare l’attività del nuovo spazio sito in Via Mario Alicata, con l’uomo simbolo di una resistenza politica e culturale alle politiche sovraniste e xenofobe messe in atto da questo governo.

Un incontro al quale parteciperanno anche: Gino Murgi, sindaco di Torre Melissa, Giuseppe Apostoliti, Presidente Arci Calabria, Pino De Lucia Lumeno, portavoce Forum Terzo Settore Provincia di Crotone, Lucia Sacco Presidente CSV Aurora Crotone

“Dai borghi alle città: costruiamo la futura umanità” è il titolo voluto dagli organizzatori per intraprendere un percorso politico e sociale necessario per uscire dall’impasse culturale in cui versa il nostro paese.