Crotone si prepara ad essere la capitale dello Sport giovanile

Crotone si prepara ad essere nel 2019 la capitale dello Sport giovanile.

Dopo l’assegnazione alla città del prestigioso trofeo Coni – Kinder + Sport avvenuta lo scorso novembre comunicata al sindaco Ugo Pugliese e all’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda direttamente dal numero uno dello sport italiano Giovanni Malagò si è già al lavoro per organizzare l’evento che si terrà il prossimo settembre.

Una preparazione meticolosa che l’assessore Frisenda sta realizzando considerando i numeri che “investiranno” piacevolmente la città.

Circa cinquemila atleti provenienti da tutta Italia, oltre quindicimila pernottamenti, decine di discipline sportive.

Ed è grande anche l’attenzione del Coni Regionale per quello che rappresenta il più grande evento nazionale a livello giovanile che vedrà protagonisti gli atleti under 14 (fascia d’età 10-14), provenienti da tutte le regioni d’Italia tesserati presso le associazioni o società sportive iscritte al Registro Nazionale del CONI.

Si è tenuto a questo riguardo un sopralluogo alle strutture sportive da parte del presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero, del segretario regionale Walter Malacrino che, accompagnati dall’assessore Frisenda e dal delegato provinciale del Coni Daniele Paonessa, hanno visitato gli impianti sportivi della città

I vertici regionali Coni hanno visitato, tra l’altro, il Palakro, la pista di atletica ed alcune palestre scolastiche.

Anche in considerazione dell’elevato numero di atleti ed ospiti che parteciperanno all’evento si è effettuato un sopralluogo anche presso alcune strutture recettive.

Nei prossimi giorni ulteriori visite si effettueranno per predisporre al meglio la logistica di un evento che calamiterà l’attenzione dello sport nazionale sulla città di Crotone.

“Stiamo lavorando con la massima attenzione per non lasciare nulla al caso. Crotone, che ha già dato prova di essere valido palcoscenico per ospitare grandi eventi sportivi, vuole essere pronta per abbracciare il meglio dello sport giovanile” dichiara l’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda.