Cinque cavalli uccisi a colpi di fucile nel Crotonese

Cinque cavalli, di proprietà di un giovane allevatore sono stati uccisi a colpi di fucile a Roccabernarda, centro della presila crotonese, il 23 dicembre scorso.

L’allevatore, G.R., di 33 anni ha fatto la macabra scoperta quando e’ arrivato nella sua proprieta’ in localita’ Filettino dove i cinque animali pascolavano. L’uomo ha poi denunciato la vicenda ai carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini su questo come su numerosi altri episodi di natura intimidatoria che sono avvenuti nel piccolo centro presilano negli ultimi tempi. Come, ad esempio, l’incendio della lavanderia della moglie dell’ex sindaco e attuale consigliere comunale di Roccabernarda Francesco Coco, a sua volta destinatario di minacce sul web. Dell’uccisione dei cinque cavalli come degli altri episodi criminali e’ stato messo a conoscenza il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, che nella giornata del 29 dicembre scorso si e’ recato a Roccabernarda proprio per rendersi conto dell’escalation di violenza che sta interessando il paese. A Morra il sindaco Nicola Bilotta ha chiesto di attivarsi per far ottenere al Comune un finanziamento per la realizzazione della videosorveglianza e per iniziative che rafforzino la sicurezza.