A Crotone protesta di Forza Nuova Calabria contro Mimmo Lucano

Non passerà la kermesse luccicante di finta bontà, con ospite “d’onore” Mimmo Lucano; il convegno organizzato dall’ARCI è anacronistico per diversi motivi.

Primo, per il semplice fatto che Crotone nelle ultime elezioni, da quelle comunali a quelle nazionali, ha bocciato le forze di sinistra, ormai monotematiche e piantate sulle politiche pro business immigrazionista.

Secondo, Crotone, quella autentica e composta dai crotonesi, da sempre mostra insofferenza a tutto il circuito di finta accoglienza, un vero e proprio settore professionale a circolo chiuso che guadagna sulla finta carità che poi viene spacciata in queste stucchevoli occasioni.

Terzo, perché, mentre Lucano e compagni si chiedono qual è il futuro del loro settore, sembrando più sindacalisti che politici, noi ci chiediamo invece qual è il futuro di Crotone e degli italiani, sempre più in preda a povertà e costretti ad emigrare e, in questa logica di sostituzione etnica, noi partiamo e loro arrivano.

Quarto, ci interroghiamo sull’opportunità di dare spazio politico ad una persona che, fino a prova contraria, ha dei carichi pendenti che mettono in ombra qualsivoglia “modello”, compreso quello detto “Riace”.

Per questo motivo organizzeremo un comitato di “benvenuto” a Lucano.

Invitiamo i cittadini e tutte le forze politiche anti-immigrazioniste a partecipare alla protesta contro questa presenza, sgradita, nella città pitagorica.

Sabato 19, ore 16:00, appuntamento in via Libertà presso la sede di Forza Nuova Crotone, dalla quale muoveremo verso il luogo del convegno previsto per le ore 17:00.

Forza Nuova Calabria