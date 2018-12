Fiamme in un appartamento a Cutro (KR) – Salvata pensionata

Condividi

Un incendio, per cause ancora da chiarire, si è sviluppato in un appartamento situato in via Lisbona a Cutro (KR).Sul posto sono prontamente intervenute due squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, con tre mezzi.

Con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri hanno tratto in salvo una donna anziana che, impaurita, si era riparata sul balcone per sfuggire alle fiamme. Da una prima ricostruzione il fuoco si é sviluppato in cucina e in pochi minuti ha divorato il mobilio e provocato una nube densa di fumo che ha invaso l’intero appartamento.