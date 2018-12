Festa dell’Immacolata in musica con Armonia Antiqua

E’ stata una Festa dell’Immacolata all’insegna della grande musica quella celebrata sabato 8 dicembre presso la Cattedrale Santa Anastasia di Santa Severina, con il concerto di Armonia Antiqua Antiqua.

L’ensemble di musica barocca fondato dal M° Luca Campana ha incantato il numeroso pubblico presente con le note di oratori e canti sacri tratti da opere di celebri compositori del barocco europeo, tra questi: Haec es Regina e l’overture tratto dal Messiah di Georg Friedrich Händel, la Sinfonia bwv 196 di Bach, Salve Regina in la Minore di Pergolesi e Domine deus da Gloria, celebrazione dello stile compositivo estroso e originale di Vivaldi. I brani, magistralmente eseguiti dai musicisti di Armonia Antiqua, hanno magicamente intrecciato la splendida voce del Soprano Francesca Donato, riecheggiando tra le navate della chiesa del borgo crotonese che ha così inaugurando idealmente gli appuntamenti delle festività natalizie.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale di Santa Severina ha fatto parte è del calendario dell’edizione 2018 di Castelfiaba, l’ormai tradizionale rassegna culturale ideata e promossa con l’intento di promuovere i temi dell’accoglienza e dell’inclusione sociale delle fasce sociali più deboli. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Santa Severina Salvatore Giordano, intervenuto prima del concerto anche per ringraziare l’associazione Festival dell’Aurora ed E20 Music Management, organizzatori artistici del concerto, da tempo impegnati in un più ampio progetto di studio e valorizzazione del patrimonio artistico-musicale del territorio crotonese.

Il concerto si inserisce nel cartellone concertistico che anche nei prossimi mesi vedrà l’ensemble diretto dal M° Luca Campana di concerti in rassegne e festival in giro per la Calabria. Il prossimo appuntamento sarà quello dell’ormai tradizionale concerto di Natale, nella basilica cattedrale della città di Crotone.