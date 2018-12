Ettore Castagna con “Tredici gol dalla bandierina” a Crotone

Condividi

L’antropologo nonché musicista Ettore Castagna porta la sua ultima opera editoriale “Tredici gol dalla bandierina” a Crotone, ospite del Club Velico in collaborazione con la Libreria Cerrelli.

Un racconto agrodolce della Rivoluzione vista e sognata dalla provincia, in un misto di ironia e surrealtà, tra amore, politica, impegno civile, libertà sessuale di una generazione cresciuta in un Sud spesso considerato solo periferia.

L’appuntamento è per domenica 9 dicembre, alle ore 18.30, presso Le Stanze del Porto Vecchio non per una mera presentazione bensì per riflettere e sorridere insieme, tra racconti di riscatto, intravisto da un calcio d’angolo o da un corteo femminista, e originali rivisitazioni dei capolavori del cantautorato italiano.