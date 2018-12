Crotone – Il benvenuto al 2019 su lungomare cittadino

Condividi

Le ultime due notti di S. Silvestro in città sono state caratterizzate dal “Capodanno in Piazza” che fortemente abbiamo voluto per dare una dimensione diversa all’ultima notte dell’anno nella nostra città.

Dj Francesco per l’augurio al 2017 e Roy Paci per il benvenuto al 2018 hanno richiamato migliaia di persone che hanno festeggiato l’inizio del nuovo anno in piazza.

E’ stato un crescendo che, naturalmente, avevamo intenzione di replicare quest’anno che le note vicende della Corte dei Conti non ci hanno consentito di poter realizzare come avremmo voluto.

Crotone avrà comunque il suo Capodanno in piazza grazie alla Confcommercio che ringrazio e con la quale collaboriamo strettamente.

Sul lungomare si esibiranno i migliori dj ed artisti locali, la cui professionalità e qualità artistica è ampiamente riconosciuta ed apprezzata, per festeggiare insieme la notte di S. Silvestro e dare il benvenuto al 2019.

Una grande collaborazione arriva anche dagli operatori commerciali del lungomare che offriranno la loro tradizionale ospitalità agli ospiti della notte più lunga dell’anno.

L’invito è a partecipare come e più degli altri anni perché è importante stare insieme, in armonia, in serenità e festeggiare uniti l’arrivo del nuovo anno.