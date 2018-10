Siclari: “Caso Marelli Hospital, ottenuto per venerdì incontro al Ministero”

Condividi

“Per fortuna anche l’opposizione, se fatta con forza e responsabilità, può essere determinante all’attività politica del Governo. La critica che ho sollevato questa mattina ai 18 parlamentari calabresi del 5S, chiedendo la loro sospensione visto lo scarso impegno per la situazione del Marelli Hospital, ha suscitato qualche imbarazzo nel Movimento Cinque Stelle ed ha spinto il Governo a reagire».

Il senatore Marco Siclari capogruppo di Forza Italia in Commissione Igiene e Sanità, dopo aver accompagnato personalmente una delegazione di dipendenti dal presidente Sileri, rende noto che, dopo diversi solleciti è arrivato l’appuntamento tanto atteso al Ministero per venerdì.

«Sono certo che dopo l’incontro di venerdì, dove si prenderà atto dei “dati” e della grave situazione creata da Scura per il Marrelli Hospital, il ministero della salute non potrà che dare un’immediata soluzione per permettere alla struttura di continuare a prestare assistenza sanitaria e di mantenere 350 lavoratori. Finalmente il Ministero prende direttamente atto della gravità del caso Marrelli e potrà intervenire sul Commissario Scura invitandolo a mantenere gli impegni presi con la struttura. Nessun favore ma solo diritti. Ringrazio tutti i manifestanti che hanno gridato con forza, a Piazza Montecitorio, l’ingiustizia subita dal commissario ed il Presidente della Commissione Salute del Senato, Sileri che ha ricevuto, su mia richiesta, la delegazione de Marrelli e il Dirigente del Ministero che sono certo risolverà l’ingiusta questione del Marrelli fiore all’occhiello della sanità calabrese», ha concluso il senatore azzurro.