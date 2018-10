Crotone – Livello rosso sino alle 24, le raccomandazioni della Protezione civile

Condividi

La Protezione Civile Regionale ha emesso bollettino meteo, livello rosso, per oggi 5 ottobre fino alle ore 24.00. E’ previsto nelle prossime ore un netto peggioramento delle condizioni meteo.

Si invita a non lasciare in queste ore le proprie abitazioni.

Il Centro Operativo Comunale sta svolgendo un costante monitoraggio del territorio in sinergia con l’unità di crisi istituita in Prefettura.

Si prega chi abita in prossimità di zone a rischio esondazione la massima prudenza e di salire ai piani alti.

In caso di ulteriore peggioramento delle condizioni è possibile in tale zone la possibile attuazione di eventuali interventi di evacuazione che sono già stati predisposti in caso di emergenza.

In ogni caso si prega di attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali che saranno pubblicate su questa pagina, sul sito del Comune e sugli altri mezzi di informazione ai cittadini predisposti dal Centro Operativo Comunale.