Primo trapianto di faccia in Italia: in equipe un chirurgo calabrese (precario!)

Condividi

Il decorso, purtroppo, non è stato quello che si attendeva. La paziente di quarantanove anni, sottoposta al Sant’Andrea di Roma, è a rischio rigetto rispetto al lembo di pelle che, con un intervento storico per la chirurgia in Italia, gli era stato trapiantato.

A quanto pare la mancata attivazione del microcircolo sarebbe dovuto ad un rischio di cui si aveva contezza e che risulta comune ad altri interventi di questo tipo effettuati nel resto del mondo. Presto si dovrà scegliere quale strada percorrere come soluzione. Altissime le probabilità di un autotrapianto andando a prelevare della “pelle” da altre zone del corpo, considerando che in tempi brevi sarà difficile trovare un’altra donatrice come la ventunenne, morta in un incidente stradale, che avrebbe ridato un volto alla paziente.

La donna, affetta da una patologia fortemente deturpante (la neurofibromatosi di tipo 1), era perfettamente al corrente di ciò che sarebbe potuto capitarle se le cose non fossero andate bene al 100%.

L’intervento, tuttavia, resta di altissimo livello e resterà alla storia per essere perfettamente riuscito sotto il profilo “tecnico”. Ventisette ore di operazione che hanno impegnato un’intera equipe chirurgica che, nel proprio organico, prevedeva anche il chirurgo calabrese Benedetto Longo.

E’ specializzato in chirurgia ricostruttiva della testa, del collo e della mammella. Per arrivare ad operare in quest’intervento è stato necessario uno studio dell’equipe durato tre anni e il medico calabrese è salito agli onori della cronache scientifiche internazionali per aver elaborato uno studio per la ricostruzione della lingua che, tutt’ora, viene annoverato tra i trenta più innovativi del mondo.

Ha 40 anni, ha studiato anche ad Harvard e nonostante un curriculum d’alto profilo è precario. “Conta la passione” ha fatto sapere e non potrebbe essere altrimenti considerato che da dieci anni va avanti con contratti da dodici mesi (al Sant’Andrea di Roma) e uno stipendio da 25.000 euro annui.