Cutro (KR) – Brucia sterpaglie e viene avvolto dalle fiamme: muore 77enne

E’ morto a Cutro (Kr), un uomo di 77 anni, agricoltore, pensionato, a causa delle gravi ustioni riportate in seguito all’incendio di sterpaglie su un terreno privato.

L’uomo recatosi su un terreno di sua proprietà, in località Cavaliere, per dopo avere dato fuoco alle sterpaglie alimentate dal forte vento è stato investito dalle fiamme. A soccorrerlo è stato un parente che ha allertato il servizio di emergenza 118. Trasportato nell’ospedale di Crotone l’anziano, a causa delle gravi ustioni riportate, è stato trasferito in elisoccorso nel nosocomio di Catanzaro dove è successivamente deceduto. Sull’episodio hanno svolto accertamenti i carabinieri della stazione di Cutro e della Tenenza di Isola Capo Rizzuto.