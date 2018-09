Crotone – Bici gratis e pedalata “gemellata” con Samo

Condividi

Crotone ha aderito, per il secondo anno consecutivo, alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

Il taglio che quest’anno l’amministrazione Pugliese, attraverso gli assessorati allo Sport e alla Pubblica Istruzione, ha voluto dare alla partecipazione della città è quella di legarla non solo ai temi della mobilità alternativa ma anche di prevedere dei percorsi socio – culturali in cui i veri protagonisti sono le famiglie, i giovani, i bambini.

L’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda invita domenica 16 settembre i cittadini a non usare l’auto nel centro cittadino ma a percorrerlo in bicicletta: “l’amministrazione da tempo sta promuovendo l’uso della bici nella nostra città attraverso l’innovativo “Park and Ride” che, anche questa estate, ha riscosso notevole interesse da parte dei turisti che hanno visitato il nostro territorio. Domenica prossima, con la collaborazione di Ciclofficina che gestisce con grande attenzione questo innovativo servizio, sarà possibile prendere gratis una bici presso il Park and Ride in viale Regina Margherita e utilizzarla per vivere una giornata con un mezzo alternativo il cui utilizzo sicuramente migliora la vivibilità della nostra città”

Sempre domenica, con raduno alle ore 16.00 in piazza della Resistenza davanti al palazzo Comunale, i bambini dell’Istituto Rosmini daranno vita ad una pedalata “gemellata” con la città di Samo.

In contemporanea, infatti, con la città greca gemellata con Crotone si terrà la stessa iniziativa finalizzata anche a ribadire la fratellanza tra le due comunità.

Sarà realizzato un video dell’iniziativa che sarà inviato a Samo.

I bambini indosseranno una maglietta personalizzata, realizzata da Itinerari, che ricorda il gemellaggio tra le due città e partendo da piazza della Resistenza, accompagnati dagli uomini del Comando dei Vigili Urbani e assistiti dai volontari della Croce Rossa, percorreranno in bici via Vittorio Veneto, piazza Pitagora, via Mario Nicoletta, via Carpino, via Giovanni Paolo II, via XXV Aprile per una prima sosta presso la statua di Milione. Proseguiranno quindi verso il Parco Pitagora dove saranno accolti dall’assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce e dall’assessore allo Sport Giuseppe Frisenda per un momento di approfondimento sulla storia antica della città e sul significato della settimana della mobilità.

“La “passeggiata in bici” con gli alunni della Rosmini si inserisce nelle attività della Settimana della Mobilità Sostenibile ed anche in quelle che stiamo attuando in sinergia con la città di Samo con la quale siamo gemellati. Gemellaggio significa amicizia, fratellanza ed unione tra i popoli. Progettare, organizzare e realizzare insieme ad altre realtà questo tipo di iniziative è un modo di proiettare la nostra comunità in un contesto internazionale. Inoltre offre la bellezza della nostra città con la sua interessate e significativa storia” dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce