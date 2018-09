Cirò (Kr) – Comuni a sostegno dell’aeroporto

Condividi

Il presente ed il futuro dell’aeroporto di CROTONE è l’orizzonte al quale noi Sindaci abbiamo deciso di guardare con senso di responsabilità sociale, per le singole comunità e per lo sviluppo sostenibile e turistico dell’intero territorio.

Sostenendo ogni iniziativa utile a raggiungere l’obiettivo che può e deve essere condiviso da tutti.

È quanto dichiara il Sindaco Francesco PALETTA che ha partecipato questa mattina (lunedì 3) all’incontro tenutosi a LAMEZIA TERME con il presidente del CDA di SACAL, Arturo DE FELICE insieme ai Primi Cittadini ed amministratori di CROTONE, CUTRO, MELISSA, CARFIZZI, CRUCOLI E PETILIA POLICASTRO, STRONGOLI e CIRÒ MARINA ed al Presidente della Giunta regionale Mario OLIVERIO.

I soldi delle ROYALTIES dei comuni rivieraschi del crotonese a SACAL. È, questo, l’impegno preso. Saranno versate nelle casse di SACAL il 15% delle royalties spettanti ai comuni (per le annualità 2016-2017-2018) per l’estrazione del metano fino all’importo massimo di un milione di euro. A questi, saranno aggiunti quasi 240 MILA EURO che 19 comuni crotonesi su 27 hanno preso impegno di versare a SACAL per supportare le attività dell’aeroporto (1,40 euro a cittadino).

L’accordo garantirà la continuità dei voli da Crotone per Bergamo Orio al Serio fino a marzo. Al volo di BERGAMO si aggiungerà anche la tratta per Bologna e due destinazioni estere.