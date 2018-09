Aeroporto di Crotone – Dal novembre 4 voli settimanali per Bergamo

Condividi

Sacal comunica che sono in vendita i voli da e per Crotone per l’imminente stagione invernale.

“Dal prossimo 1 novembre 2018, Ryanair collegherà l’aeroporto Sant’Anna con Bergamo con 4 voli settimanali nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato.

I voli programmati per Bergamo nella stagione invernale proseguiranno con frequenza giornaliera anche nel corso della prossima Summer 2019 insieme ad altre interessanti destinazioni che verranno comunicate a seguito dell’incontro che avrà luogo, nelle prossime ore, tra i vertici Sacal e Ryanair”.