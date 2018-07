Crotone – Stretta contro la prostituzione attraverso controlli serrati

Condividi

Stretta contro la prostituzione attraverso controlli serrati da parte del comando di Polizia Municipale.

E’ quanto disposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace e dell’assessore alle Attività Produttive in sinergia con il comando di Polizia Municipale.

Intervento che fa seguito all’ordinanza emessa dal sindaco Pugliese in materia di tutela della vivibilità urbana e decoro cittadino, daspo urbano in applicazione del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito in legge 18 aprile 2017

In particolare gli assessori hanno chiesto di intensificare le attività di controllo nelle principali via cittadine tra cui: via Cutro (parco delle Rose), viale Regina Margherita, via Miscello da Ripe, piazzale Nettuno, via Scalise, viale Stazione, via Mario Nicoletta all’incrocio con via XXV Aprile dove si registrano presenze di persone dedite alla prostituzione.

Vengono così adottate ulteriori misure per garantire il decoro e la vivibilità cittadina.