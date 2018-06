Migranti, Sculco: “Se il governo può fronteggiare il fenomeno, proceda subito”

Condividi

“Se il Governo ha politiche più efficaci di quelle finora messe in atto per fronteggiare il fenomeno migratorio, proceda spedito e con la necessaria responsabilità. Ma fermiamo, da qualsiasi parte provengano, le parole che ingenerano sospetti, equivoci e confusione e rendono rancoroso e incomprensibile il dibattito pubblico”.

E’ il suggerimento della consigliera regionale di Calabria in Rete Flora Sculco, che aggiunge: “Dinanzi all’uccisione terribile del giovane Sacko e a fatti che evocano il tempo della schiavitù e delle brutalità xenofobe e razziste più deplorevoli, si faccia spazio all’umanità di cui siamo portatori come persone e come italiani e si salvaguardi l’unità delle forze politiche e del Paese, specie su una questione dai tratti epocali e la cui complessità è sotto gli occhi di tutti”.

Infine: “E’ un dovere irrinunciabile bonificare, subito e una volta per tutte, intervenendo in maniera energica e con ogni mezzo a disposizione, le arre della disperazione in cui è la calpestata la dignità delle persone. Così come favorire l’integrazione di chi ne ha diritto in un quadro di trasparenza e legalità costituzionale”.