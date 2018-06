Furto aggravato, arrestato 32enne a Isola Capo Rizzuto

Condividi

I carabinieri di Isola Capo Rizzuto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 32enne di Crotone, responsabile di furto aggravato. I militari hanno sorpreso l’uomo mentre cercava di recuperare circa 30 metri di cavi in rame ed il motore di un condizionatore, che aveva appena asportato da una cabina della rete pubblica di proprietà dell’Enel. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha tentato di fuggire per le campagne circostanti ma è stato bloccato.