Crotone – Pugliese sulla bonifica: “Risultato raggiunto, indietro non si torna”

“Giornata importante. Decisiva. Che mette un punto fermo alla realizzazione della bonifica delle ex aree industriali di Crotone” è il commento del sindaco Ugo Pugliese al termine della riunione che si è tenuta questa mattina a Roma presso il Ministero dell’Ambiente.

“Indietro non si torna. Oggi si realizza il lavoro che abbiamo messo in campo da due anni ma soprattutto si dà una risposta definitiva che la città aspettava da oltre vent’anni” aggiunge il sindaco.

“Un risultato raggiunto con tenacia e con una sinergia istituzionale che ha visto l’impegno di tutti verso questa importante soluzione. Ringrazio il commissario Belli che ha lavorato con impegno ed una grande sensibilità verso il territorio. Così come ringrazio il Prefetto, il procuratore della Repubblica, la Regione e tutti gli enti interessati. In particolare ringrazio l’Ispra e l’Arpacal che hanno recepito le istanze che hanno condotto a questa soluzione che si pone come obiettivo la salvaguardia della salute dei cittadini e la reale bonifica delle aree” conclude il sindaco Pugliese