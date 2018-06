Crotone – Presentata la nuova Giunta Comunale

Condividi

“Siamo stati scelti dai cittadini, siamo al servizio dei cittadini. Ripartiamo con ancora maggiore entusiasmo” sono state le parole del sindaco Ugo Pugliese che ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Consiliare, la nuova “squadra” di governo della città.

Il sindaco in apertura dell’incontro con i giornalisti ha voluto ringraziare gli assessori uscenti, Antonella Cosentino, Caterina Caccavari e Tommaso Sinopoli per il lavoro svolto: “il loro apporto è stato prezioso e continuerà ad esserlo, faranno sempre parte della nostra squadra” ha detto il sindaco.

La nuova Giunta Comunale è composta da :

Benedetto Proto al quale è stato conferito l’incarico di vice sindaco e le deleghe al Bilancio e Programmazione, Personale – Finanze, Avvocatura, Attuazione del Programma

Salvatore De Luca: Urbanistica – Pianificazione Territoriale . Programmi Complessi – Società Partecipate – Viabilità e Traffico – Verde Pubblico – Pianificazione e Regolazione Impiantistica Sportiva

Giuseppe Frisenda: Politiche dello Sport – Spettacolo – Tempo Libero – Politiche Giovanili – Turismo

Valentina Galdieri: Cultura – Beni Culturali – Teatro – Economia del Mare

Sabrina Gentile: Politiche per lo Sviluppo Locale (Attività Economiche e Produttive) – Polizia Municipale – Fiere e Mercati – Servizi Demografici

Pantaleone Telemaco Pedace: Lavori Pubblici – Patrimonio – Innovazione Tecnologica – Energia e Risparmio Energetico – Protezione Civile – Demanio – Accatastamenti – Impiantistica Sportiva – Decoro Urbano

Francesco Pesce: Pubblica Istruzione – Sviluppo Relazione e Gemellaggi (Area della Magna Grecia) – Agricoltura – Caccia e Pesca – Università e Ricerca

Alessia Romano: Servizi Sociali – Emigrazione ed Immigrazione – Pari Opportunità – Politiche per il Lavoro

“Risultati importanti sono stati già raggiunti: la depurazione non è più un problema per questa città perché l’impianto è a regime, i cittadini sono testimoni dei lavori di completamento del collettamento fognario che si sta realizzando e che eviterà i problemi del passato relativi agli sversamenti soprattutto sul lungomare. Rispetto alla bonifica – il sindaco ha riservato per sé la delega all’ambiente – sono stati fatti passi da giganti ed epocali per questa città. Adesso ricominciamo con ancora maggiore entusiasmo, nella direzione già tracciata, per raggiungere altri risultati importanti nell’interesse dei nostri concittadini” ha detto il sindaco Pugliese.

Sullo stadio il sindaco è stato chiaro: “il nostro obiettivo, condiviso con la società è di realizzare un nuovo impianto”

Alla conferenza stampa era presente il presidente del Consiglio Serafino Mauro.