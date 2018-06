Crotone, operazione estate tranquilla: pulizia e sistemazione del litorale cittadino

Condividi

E’ cominciata da qualche giorno l’attività di pulizia delle spiagge.

I mezzi già all’alba erano in azione per la sistemazione del litorale cittadino.

I lavori interesseranno tutto il tratto di costa che va dalla Lega Navale alla via per Capo Colonna, in pratica tutto il tratto di spiaggia cittadino.

Sul posto il sindaco Ugo Pugliese e l’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace con il consigliere comunale Enrico Pedace della task force comunale.

L’attività rientra nell’operazione estate tranquilla programmata dall’amministrazione Pugliese.

La pulizia e la sistemazione del litorale rientrano in una più ampia programmazione che prevede, come anticipato dall’assessore al Turismo Giuseppe Frisenda, servizi sulle spiagge libere per consentirne una più gradevole e funzionale fruibilità.

Previsti servizi per le persone diversamente abili affinché l’estate sia veramente per tutti.

Estate tranquilla e vivibile anche per la balneabilità.

I lavori per il nuovo collettamento fognario eviteranno problemi di sversamenti sul litorale