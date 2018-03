Scandale (KR) – Fabbricato rurale abusivo, una denuncia

Condividi

Un fabbricato rurale abusivo è stato scoperto a Scandale dai Carabinieri Forestale che hanno denunciato il proprietario dell’area per abuso edilizio.

Dagli accertamenti svolti nell’ufficio tecnico comunale di Scandale, infatti, è emerso che l’opera, realizzata in blocchi di calcestruzzo in un terreno di località Corazzo e destinata a ricovero e conservazione di attrezzi e prodotti agricoli, era priva di atti d’assenso per l’edificazione.

Il manufatto, che presenta dimensioni di circa 6,5 metri x 20,1 metri, copertura ad una falda realizzata con lamiera coibentata, è stato individuato dai militari nel corso dei servizi, finalizzati al controllo di regolarità delle attività edilizie sul territorio, disposti, a livello provinciale, dal Gruppo Carabinieri Forestale di Crotone. (ANSA)