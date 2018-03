Ritrovato giovane disperso in Calabria, ferito ma vivo

Condividi

Ritrovato il giovane disperso in Calabria che era precipitato in un burrone mentre pescava lungo un fiume a Verzino, nel Crotonese. Si tratta del 24enne Salvatore Astorino. A trovare Astorino è stata una squadra dei vigili del fuoco, che dopo averlo soccorso è riuscito a portarlo, non senza difficoltà e problemi, in superficie. Il giovane ha riportato alcune ferite, ma nel complesso sta bene. E’ stato ricoverato, comunque, nell’ospedale di Crotone per essere sottoposto agli accertamenti del caso.