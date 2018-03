Eduardo e Luca De Filippo per sempre nel cuore dei ragazzi di Crotone

Condividi

“Oggi qui si respira cultura, amore, passione per il teatro. Si respira Eduardo ed il mio papà” lo ha detto una emozionata Luisa De Filippo, questa mattina nella Sala Consiliare, incontrando gli alunni delle scuole cittadine che hanno partecipato al progetto “Eduardo e la scoperta della pace” promosso dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione per ricordare il grande commediografo Eduardo De Filippo.

Un progetto che ha coinvolto, nel corso di questi mesi, gli alunni delle scuole “Giovanni XXIII”, “Benedetto XVI”, “Maria Grazia Cutuli”, “Margherita”, “Anna Frank”, “Gravina” e “Pertini – Santoni”.

La nipote del grande autore e attore partenopeo e figlia di Luca De Filippo ha abbracciato i ragazzi al termine del percorso fortemente voluto dall’assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino

Questa mattina si è tenuta la cerimonia conclusiva alla quale ha partecipato anche Maria Procino della “Compagnia Luca De Filippo”.

Erano in centinaia i ragazzi che hanno festosamente presentato il “loro” Eduardo ed omaggiato Luca a colei che continua la tradizione dei De Filippo.

“Oggi rappresentate il valore della partecipazione, dell’appartenenza, del senso assoluto della bellezza. L’amministrazione Pugliese vuole fortemente che i giovani siano protagonisti della vita della nostra città. Concludiamo un percorso che ha ricordato un grande maestro di cultura. E’ sulla cultura che si fonda anche il futuro della nostra comunità” ha detto la vice sindaco Antonella Cosentino aprendo la giornata alla quale hanno partecipato anche l’attrice Giusy Mellace, il fondatore del Gruppo Teatrale Rodolfo Calaminici, la poetessa Susy Savarese che con Antonella Nicoletta della Compagnia Teatrale le Muse hanno collaborato alla realizzazione del progetto.

“Eduardo e Luca amavano particolarmente i giovani ed a loro dedicavano la propria arte. Vedervi così impegnati ed appassionati è una ulteriore bella conferma a tutto quello che questi due grandi uomini hanno seminato nel corso della loro con grande determinazione e passione” ha detto Maria Procino della Compagnia Luca De Filippo che ha fatto dono di video, pubblicazioni e monografie che saranno fruibili presso la biblioteca comunale “Lucifero” in una apposita sezione dedicata ad Eduardo.

Prima delle performance dei giovani alunni l’assessore Cosentino ha omaggiato Luisa De Filippo con un’opera realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco con la quale il sindaco Ugo Pugliese ha espresso la gratitudine e la riconoscenza di aver diffuso, nel nome di Eduardo, la luce della pace e della cultura alla comunità cittadina.

L’amministrazione ha voluto riservare un altro riconoscimento comunicando a Luisa De Filippo che una sala del nuovo teatro comunale sarà intitolata alla memoria di Luca ed Eduardo.

Poi, protagonisti assoluti, gli alunni, accompagnati dalle docenti, che con grande attenzione hanno coordinato le perfomance presentate questa mattina.

Poesie, coreografie, sculture, litografie, cartelloni, lettere ad Eduardo, riflessioni, rappresentazioni sceniche: tutto espresso nel nome di Eduardo e di Luca che resteranno per sempre nel cuore di questi ragazzi.

Successivamente Luisa De Filippo e Maria Procino, accompagnate dall’assessore Cosentino, hanno fatto visita allo showroom di Gerardo Sacco ricevuti da Viviana Sacco e dal suo staff dove gli alunni della scuola di Margherita hanno messo in scena un atto di “Uomo e Galantuomo” in dialetto calabrese, grazie anche al prezioso supporto di Rodolfo Calaminici e della sua compagnia.

Viviana Sacco ha fatto omaggio a Luisa De Filippo di un’opera appositamente realizzata per l’occasione.

La giornata di Luisa De Filippo e Maria Procino si è conclusa con una visita al teatro comunale “Warner Bentivegna” in fase di ultimazione.

“Torneremo presto, magari per uno mettere in scena, in questo bellissimo teatro, una delle commedie di Eduardo” ha detto in conclusione Luisa De Filippo.