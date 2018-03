DECORO E SICUREZZA, AL VIA PULIZIE PRIMAVERA

Condividi

Cirò (KR) – Garantire il decoro urbano, l’igiene pubblica e la sicurezza della viabilità. Sono, questi, gli obiettivi dell’ordinanza sindacale emanata dal Primo Cittadino Francesco PALETTA nella quale vengono prescritti i lavori di sfalcio, pulitura e taglio dell’erba, la manutenzione dei fossi e dei canali di scolo presenti nei terreni privati entro e non oltre GIOVEDÌ 10 MAGGIO .

Questa’anno – fa sapere il Sindaco – parte in anticipo, in via preventiva, la pulizia del territorio comunale.

L’adeguata manutenzione del verde dovrà essere effettuata dai proprietari dei terreni ogni qualvolta sarà necessario a non creare danni o pericoli. I terreni incolti e le aree inquinate dovute all’incuria provocano seri problemi di igiene diventando ricettacolo di animali e parassiti mettendo a rischio l’igiene pubblica. Le sterpaglie sono potenziali cause di incendi. Le siepi e i rami degli alberi rappresentano un pericolo per la viabilità così come le radici che possono provocare danni alle opere pubbliche. I fossi e i canali andranno spurgati e ripuliti per permettere il regolare deflusso delle acque.

Coloro i quali non rispetteranno l’ordinanza verranno sanzionati come previsto dalla legge.